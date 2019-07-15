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رئيس الحكومة الفلسطينية يصل إلى بغداد لتعزيز العلاقات الاقتصادية

12:06 م الإثنين 15 يوليو 2019
رئيس الحكومة الفلسطينية يصل إلى بغداد لتعزيز العلاقات الاقتصادية

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه

بغداد - (د ب أ):

وصل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية اليوم الاثنين إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق بصحبة وفد وزاري ضمن مساعي السلطة الفلسطينية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول عربية بديلا عن إسرائيل.

وقالت مصادر في الحكومة العراقية اليوم إن اشتية سيجرى لقاءات مع الرئيس العراقي ورئيسب الحكومة والبرلمان وكبار المسؤولين لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على موقف العراق في دعم القضية الفلسطينية.

وكان اشتية قال ، لدى افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله الاسبوع الماضي، إن الوفد يضم رجال أعمال "من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون".

وفي 20 مايو الماضي، أعلن اشتية أن حكومته تعمل على "الانفكاك عن إسرائيل، من خلال المزيد من الاعتماد على الذات والانفكاك التدريجي والتراكمي عن الاقتصاد الإسرائيلي".

وأفاد، في حينه، بأن خطوات فلسطينية تم اتخاذها للانفكاك عن اقتصاد إسرائيل، بينها وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، والحصول على هذه الخدمة من المستشفيات المحلية والعربية، وتعزيز المنتج الوطني بالتركيز على المناطق الصناعية.

محمد اشتية الحكومة الفلسطينية بغداد العراق الحكومة العراقية

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