انقطاع الكهرباء وسط نيويورك.. والسلطات تتحرك

القاهرة- مصراوي:

ذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن أجزاء من مانهاتن في ولاية نيويورك الأميركية شهدت انقطاعًا للكهرباء، فيما تحدث مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع خدمة المترو في بعض المحطات وإظلام بعض الشوارع.

وقالت خدمة المترو في نيويورك إنها تلقت شكاوى من انقطاع الكهرباء في بعض المحطات في مانهاتن، وذكرت في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، "نعمل على تحديد الأسباب وضمان استمرار حركة القطارات".

We're getting reports of power outages in station complexes throughout Manhattan. We're working to identify causes and keep trains moving. More information to come.