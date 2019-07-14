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    انقطاع الكهرباء وسط نيويورك.. والسلطات تتحرك

    02:29 ص الأحد 14 يوليو 2019
    انقطاع الكهرباء وسط نيويورك.. والسلطات تتحرك

    انقطاع الكهرباء وسط نيويورك

    القاهرة- مصراوي:

    ذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن أجزاء من مانهاتن في ولاية نيويورك الأميركية شهدت انقطاعًا للكهرباء، فيما تحدث مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع خدمة المترو في بعض المحطات وإظلام بعض الشوارع.

    وقالت خدمة المترو في نيويورك إنها تلقت شكاوى من انقطاع الكهرباء في بعض المحطات في مانهاتن، وذكرت في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، "نعمل على تحديد الأسباب وضمان استمرار حركة القطارات".

    وظهرت الشاشات الإعلانية مظلمة. وتجاوزت القطارات المحطات الواقعة في أحياء وسط المدينة، وفق "الحرة".

    انقطاع الكهرباء نيويورك مانهاتن التواصل الاجتماعي

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