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    حزب الله: خفضنا عدد قواتنا في سوريا وقادرون على تدمير دولة الاحتلال

    10:44 م الجمعة 12 يوليو 2019
    حزب الله: خفضنا عدد قواتنا في سوريا وقادرون على تدمير دولة الاحتلال

    حزب الله

    القاهرة – مصراوي:
    قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه تم تخفيض عدد قواته في سوريا، لافتًا إلى أن بوسع الميليشيات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، استهداف كل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
    وأضاف خلال مقابلة مع فضائية "المنارة" اللبنانية، أن ميليشيات حزب الله تطورت للغاية خلال السنوات الأخيرة الماضية، وهي قادرة على إعادة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى العصر الحجري.
    وأضاف أن أي حرب جديدة ستضع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حافة الزوال، زاعمًا أن "حزب الله" ليس مرتبطا بشخص وهو يعمل كمؤسسة ولكل شخص تأثيره، فيما لفت إلى أن اقتحام الجليل جزء من الخطط في حال وقعت الحرب.

    سوريا حزب الله حسن نصرالله

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