ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة إلى 55

غزة - (أ ش أ):

أصيب 55 مواطنًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لاطلاق نار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 55 مواطنًا من قبل قوات الاحتلال منهم 33 إصابة بالرصاص الحي وتضرر سيارتي إسعاف خلال فعاليات الجمعة 66 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ووصل آلاف الفلسطينيين إلى خمسة مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عامًا.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال نشرت المزيد من القناصة على طول الحدود استعدادًا لقمع المتظاهرين.