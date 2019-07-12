  • عاجل:أول تحرك من الزمالك بعد سفر كهربا إلي تركيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة إلى 55

    07:20 م الجمعة 12 يوليه 2019
    ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة إلى 55

    مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي - ارشيفية

    غزة - (أ ش أ):

    أصيب 55 مواطنًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لاطلاق نار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

    وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 55 مواطنًا من قبل قوات الاحتلال منهم 33 إصابة بالرصاص الحي وتضرر سيارتي إسعاف خلال فعاليات الجمعة 66 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

    ووصل آلاف الفلسطينيين إلى خمسة مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

    وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عامًا.

    وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال نشرت المزيد من القناصة على طول الحدود استعدادًا لقمع المتظاهرين.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الاحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل قطاع غزة اطلاق نار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان