مقتل 6 أشخاص في هجوم انتحاري استهدف حفل زفاف بشرق أفغانستان

كابول- (د ب أ):

قال مسؤول اليوم الجمعة إن ستة أشخاص، على الاقل، لقوا حتفهم في هجوم انتحاري استهدف حفل زفاف شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم إقليم ننكرهار إن 15 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الانتحاري الذي وقع بمنطقة "باشيراجام" في الإقليم.

وأوضح المتحدث عطاء الله خوجياني أن الانتحاري منفذ الهجوم استهدف حفل زفاف ابن شقيق قائد مليشيا موالية للحكومة ومعروف باسم "مالك تور".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن من المعروف أن مسلحي جماعة طالبان وتنظيم داعش لهم وجود في مناطق مختلفة من الإقليم.