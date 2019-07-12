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مصادر سورية: مقتل 40 مسلحا من هيئة "تحرير الشام" في ريف حماة

09:15 ص الجمعة 12 يوليه 2019
مصادر سورية: مقتل 40 مسلحا من هيئة "تحرير الشام" في ريف حماة

هيئة تحرير الشام - أرشيفية

دمشق- أ ش أ:

أفادت مصادر سورية، اليوم الجمعة، بمقتل 40 مسلحا من هيئة "تحرير الشام" إثر اندلاع معارك مع قوات الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي.

وذكرت المصادر وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات من الجيش السوري وعناصر"هيئة تحرير الشام" الإرهابية؛ ما أسفر عن مقتل 82 عنصرا من الجانبين، مضيفة أن القتال لا يزال مستمرا.

وتمكنت وحدات الجيش السوري، أمس، من صد هجوم مسلح على منطقة (الحماميات) بريف حماة شمالي غرب البلاد، والذي يشهد منذ أسابيع جولات من المعارك، تسببت إحداها في يونيو الماضي في مقتل العشرات من الطرفين.

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هيئة تحرير الشام الجيش السوري سوريا ريف حماة

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