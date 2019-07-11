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    الوسيط الأفريقي يعلن تأجيل التوقيع على اتفاق السودان

    11:04 م الخميس 11 يوليه 2019
    الوسيط الأفريقي يعلن تأجيل التوقيع على اتفاق السودان

    الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات

    الخرطوم - (أ ش أ)

    أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، أنه سيسلم وثيقة الاتفاق إلى المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات الشعبية، لافتا إلى أنه لن يتم التوقيع عليها اليوم كما كان متوقعا.

    يأتي هذا في وقت كان لبات قد قال في وقت سابق إن اللجنة السامية للقانونيين، انتهت من صياغة الاتفاقية، ودعا الأطراف السودانية لاستلامها..حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز" اليوم / الخميس/.

    وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الكباشي، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن إجراءات الوثيقة من حيث الصياغة النهائية ستكتمل، مضيفا أنها ستكون جاهزة للتوقيع عليها في احتفال ضخم خلال الأيام المقبلة.

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    محمد الحسن لبات اتفاق السودان المجلس العسكري السوداني

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