المسماري: تركيا مسئولة عن هجوم بنغازي والسراج واجهة سياسية للإرهابيين

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الخميس، إن هناك هجوم بنغازي يحمل بصمات التنظيمات الإرهابية، وحمّل تركيا مسئولية التفجير الذي استهدف قيادات عسكرية خلال مراسم تشييع جنازة قائد قوات الصاعقة السابق اللواء خليفة المسماري.

واعتبر متحدث الجيش الليبي في مؤتمر صحفي رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مجرد واجهة سياسية للجماعات الإرهابية في ليبيا.

وكشف المسماري أن التفجير الإرهابي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين في مدينة بنغازي.

أشار المسماري أيضَا إلى أن الانفجار الأول كان قريبا من مكان التشييع بما لا يتعدى 20 مترا، مضيفًا أن هناك انفجارين آخرين أثناء الانسحاب من الموقع الذي تمت مهاجمته.

وقال متحدث الجيش الوطني إن "تركيا مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تفجير بنغازي الإرهابي"، معتبرًا أنه "هجوم بنغازي يحمل بصمات التنظيمات الإرهابية".