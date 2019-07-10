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    روحاني يتهم بريطانيا بزعزعة الأمن الملاحي على خلفية احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

    11:43 ص الأربعاء 10 يوليو 2019
    روحاني يتهم بريطانيا بزعزعة الأمن الملاحي على خلفية احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    طهران- (د ب أ):

    اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء بريطانيا بزعزعة الأمن الملاحي، وذلك على خلفية احتجاز ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق قبل أيام.

    ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن روحاني القول: "احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية إجراء بالوكالة وتصرف سخيف وصبياني للغاية وخاطئ، وسيعود بالضرر عليهم".

    وقال: "البريطانيون أوقفوا الناقلة في المياه الإقليمية التابعة لإسبانيا لأنهم يحتلون منطقة جبل طارق التي تعود تبعيتها لإسبانيا".

    وأكد على ضرورة أن "يعمل الجميع على ضمان أمن الخطوط الملاحية على الصعيد العالمي"، معتبرا أن البريطانيين هم من بدأوا بزعزعة الأمن.

    احتجزت الناقلة الخميس الماضي قرابة سواحل جبل طارق، ما أثار جدلا بين بريطانيا وإيران، واستدعت طهران السفير البريطاني ردا على ذلك. وجبل طارق إقليم بريطاني يقع في الطرف الجنوبي لإسبانيا وتزعم مدريد أيضا السيادة عليه.

    وتقول حكومة جبل طارق إن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن النفط الخام الذي تحمله الناقلة كان في طريقه إلى مصفاة بانياس في سورية، بالمخالفة للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.

    حسن روحاني بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية جبل طارق

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