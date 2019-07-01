المسماري: تركيا خطر على الأمن الوطني والعربي.. وأردوغان سبب التوتر

القاهرة - مصراوي:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تركيا تشكل خطرا على الأمن الوطني والأمن القومي العربي.

وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الجيش الليبي يتمتع بعلاقات جيدة مع الشعب التركي، ولكن تصرفات الرئيس رجب طيب أردوغان هي سبب التوتر.

وأوضح المسماري، أن القيادة العامة تبحث الرد على التهديدات التركية باستهداف قوات الجيش الليبي.

وطالب المسماري المدنيين بالابتعاد عن مواقع الميليشيات، مشيرًا إلى أن الجيش لديه خطة جاهزة للتنفيذ من أجل اقتحام غريان.

وأضاف المسماري، أنه سيتم تكثيف القصف الجوي على مواقع الإرهابيين.