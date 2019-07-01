معارض سوداني: ارتفاع عدد ضحايا "مليونية 30 يونيو" إلى 10 قتلى

الخرطوم - (د ب أ):

قال معارض سوداني، الاثنين، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد تحت اسم "مليونية 30 يونيو".

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت في وقت سابق أن عدد قتلى احتجاجات يوم أمس الأحد بلغ 7 قتلى، إلا أن المعارض السوداني أحمد الربيع صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن عدد القتلى وصل إلى 10.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي تجمع مهني غير رسمي، العثور صباح اليوم الاثنين على 3 جثث بمدينة أم درمان.

وقال المعارض السوداني: "المجلس العسكري يتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث يوم أمس.. نُحمّل المجلس المسؤولية لأنه تم إطلاق النار على الضحايا تحت أعين قوات الأمن، فهم إما قتلوهم أو فشلوا في حمايتهم".

وحمّل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، المسؤولية عن التجاوزات والخسائر خلال الاحتجاجات، وأعرب عن أسفه "لانحراف هذه المسيرات المحدودة عن مساراتها و أهدافها المعلنة".

ووفقا لوزارة الصحة، أُصيب نحو 200 شخص في الاحتجاجات، بينهم 27 مصابا بطلقات نارية، منهم عناصر من قوات الأمن.

وخرجت احتجاجات واسعة في مختلف المدن السودانية أمس الأحد، استجابة لدعوة من قوى الحرية والتغيير.

وطالب المتظاهرون بالقصاص وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف.