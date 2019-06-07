رئيس الوزراء الإثيوبي: وحدة واستقرار السودان هدف مقدس لا مساومة فيه

القاهرة - مصراوي:

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن وحدة واستقرار وسيادة السودان الوطنية يجب أن تبقى هدفاً مقدساً لا مساومة فيه على الإطلاق".

وتابع آبي أحمد، في بيان له عبر لقائه بوفدي الأزمة السودانية (المجلس العسكري الانتقالي وإعلان الحرية والتغيير)، أن الأنانية والمصالح الضيقة والدوافع الفئوية والأطماع السياسية الفردية لا يجوز أن يكون لها مكان في معالجة الأزمة السودانية.

وأشار أحمد، في بيانه المنشور عبر صفحة "المجلس العسكري الانتقالي في السودان" على فيسبوك، إلى أن واجب الجيش والمنظومة الأمنية كلها هو أن تركز جهودها على الذود عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين وممتلكاتهم، والقيام بدور فعال وإيجابي في المرحلة الانتقالية، كما أن واجب الأحزاب السياسية هو أن تركز على مصير البلاد في المستقبل وليس أن تبقى رهينة لعقليات ومعوقات الماضي.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن الفاعلين السياسيين السودانيين مطالبين باتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم الوطني بحرية واستقلالية تامة عن أي طرف غير سوداني مهما كان، فالأطراف الأجنبية مهما كانت لن تحمل الهم السوداني كما يحمله السودانيون أنفسهم.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي، على وقوف دولته بحزم وتصميم إلى جانب السودان الشقيق بكل ما أوتيت من قوة وإرادة.