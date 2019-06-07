  • عاجل:مقتل 8 عناصر إرهابية متورطة في الهجوم على كمين العريش

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    رئيس الكاف هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 الطقس امتحان أولى ثانوي

    رئيس الوزراء الإثيوبي: وحدة واستقرار السودان هدف مقدس لا مساومة فيه

    06:35 م الجمعة 07 يونيو 2019
    رئيس الوزراء الإثيوبي: وحدة واستقرار السودان هدف مقدس لا مساومة فيه

    رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

    القاهرة - مصراوي:

    قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن وحدة واستقرار وسيادة السودان الوطنية يجب أن تبقى هدفاً مقدساً لا مساومة فيه على الإطلاق".

    وتابع آبي أحمد، في بيان له عبر لقائه بوفدي الأزمة السودانية (المجلس العسكري الانتقالي وإعلان الحرية والتغيير)، أن الأنانية والمصالح الضيقة والدوافع الفئوية والأطماع السياسية الفردية لا يجوز أن يكون لها مكان في معالجة الأزمة السودانية.

    وأشار أحمد، في بيانه المنشور عبر صفحة "المجلس العسكري الانتقالي في السودان" على فيسبوك، إلى أن واجب الجيش والمنظومة الأمنية كلها هو أن تركز جهودها على الذود عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين وممتلكاتهم، والقيام بدور فعال وإيجابي في المرحلة الانتقالية، كما أن واجب الأحزاب السياسية هو أن تركز على مصير البلاد في المستقبل وليس أن تبقى رهينة لعقليات ومعوقات الماضي.

    وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن الفاعلين السياسيين السودانيين مطالبين باتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم الوطني بحرية واستقلالية تامة عن أي طرف غير سوداني مهما كان، فالأطراف الأجنبية مهما كانت لن تحمل الهم السوداني كما يحمله السودانيون أنفسهم.

    وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي، على وقوف دولته بحزم وتصميم إلى جانب السودان الشقيق بكل ما أوتيت من قوة وإرادة.

    آبي أحمد السودان إثيوبيا المجلس العسكري السوداني

    الخبر التالى:

    الأمم المتحدة: 4 ملايين فنزويلي فروا من الأزمات التي تعاني منها بلادهم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان