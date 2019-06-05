CNN: ترامب يخالف التوقعات بزيارة مثمرة في بريطانيا.. وينتظره صراع بواشنطن

كتبت- هدى الشيمي:

قالت شبكة سي إن إن الإخبارية إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا، كانت - حتى الآن- ناجحة وسلسة وغير مثيرة للجدل كما هو حال الكثير من زيارته وجولاته الخارجية، إلا أن الاستراتيجية التي يتبعها للمواجهة والدفاع عن نفسه تهدد باندلاع ثورة في بلاده بمجرد عودته إلى الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت الشبكة الأمريكية، في تقرير منشور اليوم، إلى أنه من المحتمل أن ينشأ صراع بين المُشرعين في الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، لاسيما وأنهم شعروا بالفزع إزاء تهديده بفرض تعريفات بنسبة 5% على جميع السلع المستوردة من المكسيك، كمحاولة لإجبار الحكومة المكسيكية على الحد من تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وهو ما اعتبره السياسيون الأمريكيون أخطر تحدي يواجهه الجمهوريون منذ تولي رجل الأعمال النيويوركي الرئاسة.

حسب سي إن إن، فإن السياسيين الأمريكيين أعربوا عن معارضتهم لما يقوم به ترامب بشأن المكسيك خلال مأدبة غداء خاصة لمسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل.

في الوقت نفسه، يواجه ترامب معركة جديدة مع الديمقراطيين في الكونجرس، بعد أن طلب البيت الأبيض من مستشارة سابقة مقربة من ترامب عدم التعاون مع تحقيق برلماني يستهدفه، إذ تشتبه اللجنة البرلمانية بقيام الرئيس الأمريكي بـ"عرقلة عمل القضاء وإساءات أخرى لاستعمال السلطة" ذكرها تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات 2016، وذلك بالاستناد خصوصا إلى شهادات ثلاثة مستشارين سابقين لترامب.

رائع على غير العادة

وبينما تقع الكثير من المشاكل في الولايات المتحدة، أشارت سي إن إن إلى أن ترامب تمكن - على غير العادة- من القيام بزيارة مثمرة في بريطانيا. وقالت الشبكة الأمريكية إن الرئيس الذي عادة ما يقوم بتصرفات مُسيئة ومثيرة للجدل بدا ساحراً إلى جانب الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام، وخلال المأدبة الرسمية. كما أنه أثنى على تيريزا ماي رئيس الحكومة البريطانية، الذي ندد مراراً وتكراراً استراتيجيتها للخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة إعلامياً بـ"بريكست".

وينضم ترامب، اليوم الأربعاء، إلى الملكة إليزابيث الثانية ومجموعة من قادة آخرين من بينهم تيريزا ماي، وكل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و300 محارب سابق على الشاطئ الجنوبي لإنجلترا لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال الحلفاء على شواطئ النورماندي والذي كان محطة حاسمة في الحرب العالمية الثانية.

حرب جمركية أخرى

في المقابل، قالت "سي إن إن" إن تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض تعريفة جمركية جديدة على المكسيك صدمت حلفاءه السياسيين، والأسواق العالمية، لاسيما وأنه شدد على زيادة التعريفة الجمركية على البضائع المكسيكية بنسبة 5 % الأسبوع المُقبل، لإجبارها على منع تدفق المهاجرين إلى حدود بلاده.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن وزير خارجيته مايك بومبيو سيقود محادثات مع مسؤولين مكسيكيين، من شأنها أن تبدأ اليوم الأربعاء، ولكنه دعا إلى عدم رفع سقف التوقعات كثيرًا.

حسب سي إن إن، فإن ترامب لم يضع في اعتباره أن بعض المشرعين الجمهوريين ربما يتصدون لقراره ذلك.