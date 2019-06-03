غدًا أول أيام عيد الفطر في الجزائر وروسيا والنمسا

(أ ش أ)

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، أن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن غدا الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت اللجنة - في بيان لها مساء اليوم - عقب اجتماعها بـ"دار الإمام" بالجزائر العاصمة إنه ثبتت رؤية الهلال بعدة ولايات وبناء عليه فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان وغدا الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عبد الفطر المبارك.

ووجهت اللجنة التهنئة للشعب الجزائري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويحتفل مسلمو روسيا غدا الثلاثاء بعيد الفطر.

وأعلنت سلطات الجمهوريات الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، والتي تقطنها أغلبية مسلمة عطلة رسمية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

واتخذت سلطات مدينة موسكو حزمة إجراءات لتنظيم فعاليات خاصة بالاحتفال ، لا سيما في منطقة جامع موسكو الكبير، الذي افتتح عام 2015 ويعتبر الأكبر في أوروبا.

فيما أعلن الدكتور هاشم المحروقي رئيس المركز الإسلامي الكبير في العاصمة النمساوية فيينا أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في النمسا.

وقال المحروقى - في بيان اليوم الاثنين - إن غدا الثلاثاء هو غرة شهر شوال 1440 هجريا وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وتوجه المحروقي بخالص التهنئة إلى المسلمين في النمسا والعالمين العربي والإسلامي بحلول العيد المبارك.