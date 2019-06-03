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    المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش

    03:59 م الإثنين 03 يونيو 2019
    المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش

    الأمن المغربي

    الرباط - أ ش أ

    أعلنت المملكة المغربية، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، تنشط بمدينتي الرشيدية وتنجير جنوب شرقي البلاد.

    وأوضحت الشرطة المغربية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الاثنين - أنها ألقت القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) بمدينتي الرشيدية وتنغير، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالبلاد.

    وأضافت أن الخلية تتكون من 3 أفراد متطرفين تتراوح أعمارهم بين 26 و28 سنة، كانوا يقومون بنشر الخطابات المتطرفة للتنظيم ويعملون على استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية.

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