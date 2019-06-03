لجنة أطباء السودان المركزية: ارتفاع عدد ضحايا "فض الاعتصام" إلى 13 قتيلا

الخرطوم - (د ب أ):

أفادت "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة بارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالخرطوم اليوم الاثنين إلى 13 قتيلا.

وتتهم المعارضة المجلس العسكري الانتقالي بفض الاعتصام بالقوة وباستخدام الرصاص الحي.

وأضافت لجنة الأطباء، وهي تجمع نقابي غير رسمي، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "تم تأكيد أكثر من 116 إصابة حتى الآن، جرى نقلها لمستشفيات الخرطوم المختلفة".