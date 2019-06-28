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    المبعوث الأممي إلى اليمن يزور روسيا الأسبوع المقبل

    11:14 م الجمعة 28 يونيو 2019
    المبعوث الأممي إلى اليمن يزور روسيا الأسبوع المقبل

    مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن

    نيويورك (أ ش أ)

    أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، سيزور روسيا بداية الأسبوع المقبل، ثم سيتوجه إلى الإمارات وسلطنة عمان.

    وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث يخطط لزيارة روسيا بداية الأسبوع المقبل، وبعد ذلك للتوجه إلى الإمارات وعمان بهدف مواصلة جهوده لتفعيل عملية السلام في اليمن".

    ويأتي ذلك بعد لقاء جريفيث مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر في العاصمة السعودية الرياض، حيث بحثا الخطوات اللازمة للمضي قدما بعملية السلام في اليمن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

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