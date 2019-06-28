الداخلية التونسية: اعتقال 25 شخصًا خلال 493 مداهمة منذ تفجيرات العاصمة

القاهرة – مصراوي:

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنه تم تنفيذ 493 مداهمة منذ التفجيرات التي استهدفت العاصمة أمس، وأسفرت عن اعتقال 25 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

واستهدف هجوم دورية للشرطة البلدية بشارع شارل ديجول في تونس صباح اليوم، ليتبعه هجوم آخر حيث فجر انتحاري نفسه أمام مقر فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني.