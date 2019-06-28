روسيا: مستعدون لتوريد منظومة "إس -400" إلى إيران

موسكو (د ب أ)

أعلنت الخدمة الصحفية للهيئة الاتحادية للتعاون العسكري التقني الروسية، أن موسكو مستعدة لتوريد منظومة "إس-400" إلى إيران، ولكن حتى الأن لم تتلق طلبا بهذا الخصوص من طهران.

وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك" في تقرير نشرته اليوم الجمعة: "نحن منفتحون على المفاوضات حول إرسال إس-400 "تريومف"، بما في ذلك إلى إيران. خصيصا أن هذه المنظومة ليست ضمن قيود مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2015. ولكننا لم نتلق طلبا رسميا من زملائنا حول هذا".

وأضافت أنه ليس بالأمر المستغرب أن الكثير من زملائنا يظهرون اهتمامهم بشكل كبير بهذه المنظومة".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، لـ "سبوتنيك": "إن إيران، إذا لزم الأمر، ستجري محادثات مع روسيا حول إمكانية شراء "إس-400".

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إلى أنه لم يتم استلام طلب توريد إس-400 من إيران حتى الأن.