تركيا تعلن قصفها مواقع تابعة للجيش السوري

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، قصفها لمواقع تابعة للجيش السوري، معتبرةً أنه جاء "رداً على اعتداء على نقطة المراقبة في إدلب".

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أحد العسكريين الأتراك قد قتلوا وأصيب 3 آخرين بهجوم على نقطة مراقبة لتركيا في منطقة إدلب، مبينة أن "السلطات السورية تقف وراء الحادث"، حسبما نقلته وسائل إعلام تركية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "قوات النظام السوري شنت هجوماً بقذائف المدفعية والهاون، يُعتقد أنه متعمد، على نقطة المراقبة العاشرة التابعة للقوات التركية في إدلب".

وجاء في البيان: "استشهد أحد أبطال الجيش التركي وأصيب 3 آخرين في اعتداء لقوات النظام السوري على نقطة المراقبة العاشرة، وتم إجلاء المصابين من نقطة المراقبة، ونقلهم إلى المستشفى للعلاج"

وأضاف البيان أن "رئاسة الأركان التركية استدعت الملحقية الروسية في سفارة موسكو بأنقرة، وأبلغتها أن الرد على الاعتداء سيكون قاسياً".

وتشكل محافظة إدلب مع ريفي حماة الشمالي، وحلب الغربي، وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض التوتر" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر2017، بين تركيا وروسيا وإيران بالعاصمة الكازاخية.