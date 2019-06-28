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    الشرطة تغلق أكبر متجر للعقاقير على الإنترنت في ألمانيا

    10:11 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    الشرطة تغلق أكبر متجر للعقاقير على الإنترنت في ألمانيا

    الشرطة الألمانية

    فيسبادن- (د ب أ):

    وجهت الشرطة ضربة كبيرة ضد الإتجار غير الشرعي في العقاقير بألمانيا.

    وأعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية اليوم الجمعة في مدينة فيسبادن أنه تم إغلاق أكبر متجر للعقاقير على الإنترنت في ألمانيا عقب تحقيقات استمرت شهورا.

    وبحسب البيانات، تم القبض على 11 مسؤولا عن الموقع للاشتباه القوي في الإتجار غير الشرعي في مواد مخدرة بكميات كبيرة.

    وذكرت السلطات أن المشتبه به الرئيسي من مدينة ميونخ يبلغ من العمر 26 عاما، وكان قد أسس موقع على الإنترنت لبيع العقاقير في سبتمبر عام 2017 تحت شعار "الثورة الكيميائية"، وأداره بعد ذلك مع مشتبه بهم آخرين.

    غلق متجر عقاقير الانترنت الشرطة الألمانية

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