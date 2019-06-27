العثور على جثة المشتبه في إطلاقه النار خارج مسجد بفرنسا

باريس - (د ب ا)

أعلن مصدر بالشرطة الفرنسية اليوم الخميس العثور على المشتبه في إطلاقه النار خارج مسجد في مدينة برست، غرب فرنسا، على إثر إقدامه على الانتحار.

وأشارت الشرطة والسلطات المحلية الفرنسية اليوم إلى إصابة شخصين فى إطلاق نار خارج مسجد فى مدينة برست.

وكان مصدر بالشرطة قد ذكر أنه يجرى البحث عن شخص بعد وقوع الحادث، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت له صلة بالمسجد.

ومع ذلك، قال كريستوفر كاستانير، وزير الداخلية الفرنسية فى تغريدة على موقع تويتر إنه أصدر تعليماته بتعزيز الدوريات الأمنية حول أماكن العبادة فى مختلف أنحاء البلاد.

وقال مكتب الإدعاء الفرنسي، الذى يتعامل مع قضايا الإرهاب في فرنسا، إنه يجرى تقييما للحادث مع الإدعاء المحلي.

وأعلنت السلطات المحلية في بيان أن المصابين الإثنين ليسا بحالة خطيرة.