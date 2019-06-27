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    مقتل طيارين ونجاة 43 راكبا بحادثة هبوط اضطراري لطائرة شرقي روسيا

    07:06 ص الخميس 27 يونيو 2019
    مقتل طيارين ونجاة 43 راكبا بحادثة هبوط اضطراري لطائرة شرقي روسيا

    حادث طائرة

    موسكو - (أ ش أ):

    أفاد السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي فيشيف، اليوم الخميس، بمقتل طيارين وإصابة 7 أشخاص جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب من طراز "آن-24" شمالي الجمهورية.

    وقال فيشيف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إن طائرة ركاب قامت بهبوط اضطراري في مطار مدينة نيجني أنجارسك. ونتيجة لذلك لقي طياران مصرعهما، فيما بقي كل الركاب على قيد الحياة. وتم إنقاذ 42 بالغا وطفل واحد. وأصيب 7 أشخاص بجروح".

    وكانت طائرة الركاب من طراز "آن-24" التابعة للخطوط الجوية المحلية "أنجارا" أقلعت صباح اليوم الخميس من مطار نيجني أنجارسك في طريقها إلى مدينة أولان أوديه.

    ودقق فيشيف: "بعد الإقلاع توقف أحد محركات الطائرة. واتخذ طاقمها قرارا حول العودة إلى المطار. وتدل المعلومات التمهيدية على أن الطائرة خرجت أثناء الهبوط عن حدود المدرج واصطدمت بمبنى، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق في الطائرة".

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    هبوط اضطراري جمهورية بورياتيا حادث طائرة أليكسي فيشيف

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