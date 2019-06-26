  • عاجل:كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة مصر والكونغو بكأس الأمم؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    النمسا: إصابة 4 أشخاص جراء انفجار وسط فيينا

    07:28 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    النمسا: إصابة 4 أشخاص جراء انفجار وسط فيينا

    الشرطة النمساوية - أرشيفية

    فيينا - (أ ش أ)

    أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح خطيرة جراء انهيار مبنى يحتمل أنه ناتج عن تسرب غاز في فيينا.

    ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن الشرطة قولها إن الانفجار وقع في الساعة (30ر4) بالتوقيت المحلي وسط العاصمة النمساوية.

    وطوقت الشرطة منطقة الانفجار، حيث تجري القوات تحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما وصلت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار لمساعدة المصابين.

    هذا المحتوى من

    الشرطة النمساوية النمسا انفجار فيينا تسرب غاز

    الخبر التالى:

    إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان