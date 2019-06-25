تقرير: قطر تواصل الطيران فوق مضيق هرمز بسبب "عدم وجود مساحة للمناورة"

القاهرة - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بأن "الخطوط الجوية القطرية" لا تزال واحدة من بين عدد صغير من شركات الطيران التي تسمح لطائراتها بالطيران فوق مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة خاصة بعد إسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار الأسبوع الماضي.

ووفقا لما رصدته وكالة "بلومبرج" للأنباء عبر موقع "فلايت رادار 24" ، المتخصص في تتبع رحلات الطيران، فإن طائرتين قطريتين على الأقل عبرتا من فوق الخليج خلال ساعة واحدة اليوم، إلى جانب رحلات لشركات أخرى.

وكانت شركات طيران من حول العالم قد عدلت مسارات رحلاتها بعيدا عن الطرف الجنوبي للخليج بعد مرسوم أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الأسبوع الماضي يحظر على مشغلي شركات الطيران الأمريكية العبور في المنطقة.

واعتبرت الإدارة أن تصاعد الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية يشكل خطرا على الطائرات التي قد تتعرض لـ "سوء تقدير محتمل أو خطأ في تحديد هويتها".

ووفقا لبلومبرج فإن الخطوط الجوية القطرية، التي قالت إنها لن تعلق على "أمر سياسي"، لديها مساحة أقل للمناورة بالمقارنة بشركات الطيران الأخرى بسبب حظر تسيير طائراتها في المجال الجوي إلى الغرب أو الجنوب أو الشرق في ظل المقاطعة السعودية الإماراتية البحرينية لها.