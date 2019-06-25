الأمم المتحدة: ضحايا المخدرات نصف مليون شخص سنويا

فيينا - (أ ش أ):

أكد يوري فيدتوف مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن تعاطي المخدرات مشكلة معقدة وواسعة التأثير على الصحة العامة والسلامة والقضايا الاجتماعية .. مشيرا إلى أنها تؤدي إلى خسائر فادحة للفرد والمجتمع وتودي بحياة أكثر من نصف مليون شخص سنويًا.

وطالب فيدتوف، في بيان من فيينا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء، بتحقيق التعاون الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها .. مشيرا إلى أن هذه الأزمة التي يمكن الوقاية منها.

وشدد البيان على أن المجتمع الدولي مصمم على معالجة مشكلة المخدرات العالمية والتصدي لها، مؤكداً أن هذا الأمر تضمنه الإعلان الوزاري الذي اعتمدته لجنة المخدرات في فيينا في مارس الماضي.

ونوه البيان إلى الحاجة إلى نهج شمولي تجاه معالجة القضية، موضحا أنه لا تكون الحلول المتكاملة ممكنة إلا عندما تعمل المؤسسات القانونية والاجتماعية جنبًا إلى جنب.

ودعا إلى التصدي لإدمان المخدرات وعلاجه بما يتماشى مع المعايير والعلوم الدولية .. مشيرا إلى أن التعاون في مجال الصحة والعدالة يعد ضروريًا لسد الفجوات وللتأكد من أن الاستجابات تشمل الشباب والنساء.

وذكر البيان أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سوف يظل ملتزماً بدعم جميع البلدان للعمل معاً وتعزيز النهج المتوازن والقائم على الحقوق في مواجهة تحديات المخدرات والاستناد إلى الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات والتزامات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.