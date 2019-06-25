الطيران العسكري الروسي يتعاقد على شراء 39 طائرة نقل متطورة

موسكو - (د ب أ):

تعتزم شركة "إيليوشين" إنتاج 12 طائرة نقل جديدة من طراز "إيل-76 إم دي-90أ"، سنويا، بداية من عام 2021.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، بأن شركة "إيليوشين" - إحدى مؤسسات صناعة الطائرات في روسيا - تقوم بتصنيع للطيران العسكري.

وتعاقدت القوات الجوية الروسية على شراء 39 طائرة من هذا الطراز المتطور.

وأكد مدير عام الشركة، يوري جرودينين، لوكالة "سبوتنيك" أنه تم إنجاز العمل الكبير لصنع الطائرة التي تلبي متطلبات وزارة الدفاع الروسية.

وذكر المدير العام لشركة "إيليوشين"، أنهم صنعوا حتى الآن سبعة نماذج تجريبية وعملية من الطائرة "إيل-76إم دي-90أ"، وسلموا اثنين منها إلى القوات الجوية الروسية في مطلع عام 2019.

وإجمالاً ينوي صناع طائرات "إيليوشين" تسليم 5 طائرات من طراز "إيل-76إم دي-90أ" إلى القوات الروسية خلال عام 2019.