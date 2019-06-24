"الرباعية الدولية" تطالب بإيقاف إيران لأي أنشطة تهدد استقرار المنطقة

القاهرة - مصراوي:

أصدرت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن قلقهم حيال التصعيد للتوتر في المنطقة والأخطار التي تمثلها أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والسلام.

وشدد البيان، على ضرورة ضمان سلامة الناقلات والسفن في المياة الدولية، مطالبًا إيران بوقف أي أنشطة تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأدان البيان الهجمات على مطار أبها الدولي في السعودية، مؤكدًا على الدعم الكامل للسعودية، ومطالبًا بالوقف الفوري للهجمات الحوثية المدعومة من إيران.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلنت الاثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة".

وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم (13) من الجنسية السعودية و(4) من الجنسية الهندية و(2) من الجنسية المصرية و(2) من الجنسية البنغلاديشية.

وأشار في بيان للتحالف العربي إلى أن من بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية) ، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات، وغادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.