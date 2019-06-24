  • عاجل:برقم الكود.. ننشر نتيجة أول ثانوي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    ترامب يجري مباحثات حول كوريا الشمالية في سول عقب قمة العشرين

    02:21 م الإثنين 24 يونيو 2019
    ترامب يجري مباحثات حول كوريا الشمالية في سول عقب قمة العشرين

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    سول - (د ب أ):

    أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم السفر إلى سول يوم السبت المقبل لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وذلك في أعقاب قمة مجموعة العشرين في اليابان.

    وقال مكتب مون إنه من المتوقع أن تجرى المحادثات يوم الأحد المقبل، وأن تركز على تحقيق سلام دائم من خلال "نزع السلاح النووي بشكل كامل" في شبه الجزيرة الكورية – وهو ما يعني في الواقع نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

    ويهدف الاجتماع أيضا إلى تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

    وتفيد التقارير بأن ترامب يفكر في زيارة إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، مما أثار تكهنات بعقد اجتماع بين ترامب ومون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في قرية بانمونجوم الحدودية.

    ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن موظف مدني في المكتب الرئاسي قوله إنه لا توجد خطط حتى الآن لعقد مثل هذا الاجتماع.

    وتعثرت المفاوضات بشأن الأسلحة النووية الكورية الشمالية وتزايدت التوترات بين البلدين منذ انتهاء قمة شباط/فبراير بين كيم وترامب في هانوي دون نتيجة، على الرغم من أنهما تبادلا الرسائل في الآونة الأخيرة.

    وبينما تريد واشنطن أن تتخلى بيونج يانج عن أسلحتها النووية، تسعى كوريا الشمالية إلى رفع العقوبات الدولية التي أعاقت اقتصادها.

    ومن المتوقع أن تكون كوريا الشمالية قضية رئيسية في قمة مجموعة العشرين، التي سوف تعقد في أوساكا يومي الجمعة والسبت المقبلين.

    ترامب الرئيس الكوري الجنوبي سول كوريا الشمالية قمة مجموعة العشرين

    الخبر التالى:

    مظاهرات فلسطينية في غزة ورام الله ضد "ورشة البحرين المشؤومة"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان