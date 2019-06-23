أردوغان: ناخبو إسطنبول سيتخذون القرار الأفضل للمدينة

إسطنبول- (د ب أ):

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في الانتخابات المعادة، على منصب رئيس بلدية إسطنبول، والتي تجري اليوم الأحد.

وقال عقب التصويت: "أعتقد أن ناخبي إسطنبول سيتخذون القرار الأفضل للمدينة"، معربًا عن احترامه لإرادة الناخبين.

وأدلى أردوغان بصوته في منطقة "أسكودار" بالشطر الآسيوي من إسطنبول. وكان برفقته عقيلته أمينة، وابنته إسراء وزوجها وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق.

وقال الرئيس التركي إنه يتوقع إقبالا كبيرا على التصويت، وأشار إلى أنه سيظل في إسطنبول لمتابعة النتائج.

كان بن علي يلدريم مرشح أردوغان للمنصب قد أدلى بصوته في وقت سابق اليوم.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن يلدريم القول إنه يحترم إرادة الناخبين. وقال: "أطلب السماح إن بدر مني أي خطأ بحق المنافسين أو بحق إخواننا في إسطنبول سواء أكان بقصد أو بدون قصد".