مناورات أمريكية في بحر العرب

المنامة - (د ب أ):

أعلنت قيادة الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية اليوم الأحد أن المجموعة الجوية الملحقة بحاملة الطائرات أبراهام لينكولن أجرت مع قاذفة B-52H تابعة للقوات الجوية الأمريكية تدريبات مشتركة في بحر العرب يوم أمس.

ووفقا لبيان للبحرية الأمريكية، فإن التدريب الذي جرى على مقربة من السواحل الإيرانية واليمنية، يهدف إلى "تحسين التكتيكات العملياتية في العديد من مناطق الحروب، وتشمل التدريب جو-جو، والطيران في تشكيلات، وعمليات لمحاكاة قصف دفاعا عن أصل من الأصول الوطنية".

وأضاف البيان أن التدريبات وفرت فرصة تدريب نادرة لأنها جمعت بين طائرات تكتيكية متعددة عادة لا تعمل في نفس المجال الجوي.

تجدر الإشارة إلى أن القاذفة B-52H هي طائرة استراتيجية مقاتلة طويلة المدى تقل سرعتها على سرعة الصوت وتشغلها القوات الجوية الأمريكية منذ عام 1955. ويمكن أن تحمل الطائرة معدات يصل وزنها إلى 70 ألف رطل من الأسلحة ولديها مدى قتالي يتجاوز 8800 ميل. كما أن لديها قدرات مضادة للسفن والألغام، ما يجعلها سلاحا شديد الفعالية لمساعدة البحرية في مراقبة المحيطات.