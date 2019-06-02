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    بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى رومانيا بتطويب سبعة أساقفة

    07:57 ص الأحد 02 يونيو 2019
    بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى رومانيا بتطويب سبعة أساقفة

    بابا الفاتيكان فرنسيس

    بوخارست- د ب أ

    يختتم بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الأحد زيارته إلى رومانيا، التي استغرقت ثلاثة أيام، برحلة إلى مدينة بلاج في إقليم ترانسلفانيا.

    ويخطط البابا، خلال زيارته لبلاج، للاحتفال بتطويب سبعة أساقفة من اليونانين الكاثوليك الذين توفوا في السجن جراء تعرضهم للاضطهاد إبان فترة الحكم الشيوعي في رومانيا.

    وبعد الحفل، من المقرر أن يلتقي البابا بممثلي أقلية الروما (الغجر).

    يشار إلى أن أقلية الروما (الغجر) كثيرا ما تتعرض للتمييز والكراهية - ليس فقط في رومانيا - وهم بشكل كبير أحد أفقر الجماعات العرقية في جميع أنحاء وسط وشرق أوروبا.

    ومن المقرر أن يعود فرنسيس إلى روما في وقت لاحق اليوم الأحد من مدينة سيبيو في ترانسلفانيا.

    بابا الفاتيكان فرنسيس رومانيا تطويب سبعة أساقفة ترانسلفانيا

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