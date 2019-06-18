مقتل 11 وإصابة 122 في زلزال ضرب جنوب غربي الصين

بكين - (د ب أ):

لقي 11 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 122 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء زلزال ضرب إقليم سيشوان بجنوب غربي الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا) عن السلطات المحلية أن الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة تشانجينج مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.

كما أفادت صحيفة الشعب الصينية بأن 5 من المصابين في حالة حرجة، علاوة على 16 أصيبوا بجروح خطيرة.

وكان مركز الزلزال على عمق 16 كيلومترا تحت سطح الأرض، وفقًا لمركز شبكات الزلازل الصيني، ولم يكن المدى الدقيق للضرر واضحًا في البداية.

وذكرت شينخوا أن وزارة إدارة الطوارئ قامت بتفعيل الاستجابة الطارئة وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المنكوبة للإنقاذ والتخفيف من آثار الكارثة.

وأضافت الوكالة أنه تم إرسال حوالي 5 آلاف خيمة الى المنطقة المتضررة من الزلزال.

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