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    سامح شكري: فرص واعدة لزيادة استثمارت بيلاروسيا في مصر

    05:41 م الإثنين 17 يونيو 2019
    سامح شكري: فرص واعدة لزيادة استثمارت بيلاروسيا في مصر

    وزير الخارجية سامح شكري

    مينسك (أ ش أ)

    صرح سامح شكري وزير الخارجية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم مع مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات الشركات البيلاروسية، أكد على دعم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبيلاروسيا، والعمل على استقطاب وجذب الشركات البيلاروسية للقدوم والعمل في السوق المصرية.

    وأوضح وزير الخارجية أنه تم التأكيد أيضا خلال اللقاء على تشجيع الشركات البيلاروسية على الاستفادة من المناطق الصناعية بقناة السويس، وأيضا من علاقات مصر مع الدول الإفريقية والعربية، ومن جهة أخرى استفادة مصر من خبرات بيلاروسيا في مجال الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة لإقامة مشروعات مشتركة وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

    وأشار سامح شكري إلى أن الشركات البيلاروسية أعربت خلال اللقاء عن رغبتها في توسيع أنشطتها الاستثمارية في مصر ، والاستفادة من العمالة المصرية الماهرة والسوق الواسعة، والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المصري لتكثيف تواجدها الاستثماري في مصر، بالإضافة إلى العمل على استكشاف فرص استثمارية جديدة.

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    Asha
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