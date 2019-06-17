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الرئيس الأمريكي يشكر نتنياهو وإسرائيل على "هضبة ترامب" بالجولان

02:56 م الإثنين 17 يونيو 2019
الرئيس الأمريكي يشكر نتنياهو وإسرائيل على "هضبة ترامب" بالجولان

ترامب

القاهرة - مصراوي:

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولإسرائيل، على تسمية مستوطنة إسرائيلية جديدة في هضبة الجولان، باسم الرئيس الأمريكي - بحسب سي ان ان.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، مساء الأحد، "شكرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودولة إسرائيل على هذا الشرف الكبير".

ودشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مستوطنة جديدة في هضبة الجولان تحمل اسم "هضبة ترامب"، وذلك في إطار تقدير إسرائيل لخطوة الإدارة الأمريكية في مارس أيلول الماضي بإعلان هضبة الجولان "أراض إسرائيلية".

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