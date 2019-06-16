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    ولي العهد السعودي: اضطرابات المنطقة مصدرها داعش والقاعدة والإخوان

    12:36 ص الأحد 16 يونيو 2019
    ولي العهد السعودي: اضطرابات المنطقة مصدرها داعش والقاعدة والإخوان

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    القاهرة - مصراوي:

    قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي في دعم أعمالها العدائية بالمنطقة.
    وتابع "بن سلمان" في حوار خاص مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، راهنت إيران على سياسة فرض أمر واقع عبر السلاح في الدول العربية، وللأسف لم يتصد المجتمع الدولي آنذاك لنهجها التوسعي والطائفي.
    وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن الاضطرابات في المنطقة مصدرها التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والإخوان المسلمين، بالإضافة إلى سياسات النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب والتطرف.

    وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، قال الأمير محمد بن سلمان، إنه على ثقة بأن العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك

    محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إيران تنظيم القاعدة الاخوان تنظيم داعش

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