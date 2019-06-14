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مفوضة حقوق الإنسان الأممية تزور فنزويلا الأسبوع المقبل

05:45 م الجمعة 14 يونيو 2019
مفوضة حقوق الإنسان الأممية تزور فنزويلا الأسبوع المقبل

احتجاجات فنزويلا- أرشيفية

جنيف (أ ش أ)

أعلن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليت، اليوم الجمعة، إن المسئولة الأممية ستقوم بزيارة فنزويلا خلال الفترة من 19 حتى 21 من الشهر الجاري.

وقال المكتب - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن باشليت ستقوم خلال هذه الزيارة بإجراء اجتماعات مع الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" وزعيم المعارضة "خوان جوايدو" بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين من بينهم رئيس المحكمة العليا والمدعي العام.

وأضاف المكتب أن باشليت ستلتقي أيضا مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا وأقاربهم، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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