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مقتل 5 من الشرطة الهندية في كمين بولاية "جهارخاند"

05:19 م الجمعة 14 يونيو 2019
مقتل 5 من الشرطة الهندية في كمين بولاية "جهارخاند"

الشرطة الهندية

نيودلهي (أ ش أ)

لقي خمسة من أفراد الشرطة الهندية حتفهم إثر كمين نصبه لهم مسلحون اليوم الجمعة بالقرب من مدينة "جمشيدبور" بولاية "جهارخاند".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن المسلحين قاموا بإطلاق النار عندما كان أفراد الشرطة يقومون بدورية في أحد الأسواق المحلية بمقاطعة "سارايكيلا" التي تبعد نحو 60 كيلومترا من مدينة "جمشيدبور"، ثم قاموا بعد ذلك بسرقة الأسلحة التي كانت بحوزة أفراد الشرطة القتلى.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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الشرطة الهندية جمشيدبور جهارخاند

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