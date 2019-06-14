قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط واستهداف مطار أبها تصعيد خطير

أبوظبي- أ ش أ:

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن التطورات الأخيرة تستدعي تحرك المجتمع الدولي لصون الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان ومطار أبها تطور مقلق.

وأكد قرقاش - عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر.

وأضاف أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي.