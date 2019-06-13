ماذا نعرف عن السفينتين المُستهدفتين بخليج عُمان؟

القاهرة- (مصراوي):

تعرّضت ناقلتا نفط، إحداهما مملوكة لشركة نرويجية والأخرى يابانية، إلى هجوم في خليج عُمان صباح الخميس. وأكّد الأسطول الأمريكي تلقّيه نداءيّ استغاثة مُنفصلين بين الساعة 6:12 صباحًا و7:00 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وذكرت تقارير أن طاقميّ الناقلتين أُجليا منهما بعد إرسالهما نداءات استغاثة. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن "44 بحارًا تم انقاذهم من ناقلتي نفط أجنبيتين، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان، ونقلتهم البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك".

ووفق وكالة بلومبرج، غادرت إحدى السفن ميناء في السعودية، والأخرى ميناء في قطر قبل تعرضهما للحادث.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن السفينتين اللتين تم استهدافهما في حادث خليج عُمان، بحسب تقارير محلية وعالمية.

سفينة كوكوكا كورايجس

- تحمل علم بانما.

- تملكها شركة "كوكوكا سانجيو" ومقرها اليابان.

- تُدار من قبل شركة "بي إس إم" BSM ومقرها سنغافورة.

- كانت تحمل مادة "الإيثانول" لحظة تعرضها للهجوم في طريقها إلى سنغافورة.

- كانت تقِلّ 21 بحارًا، أُصيب أحدهم فقط بجروح طفيفة.

- كانت تبعُد 70 ميلًا بحريًا عن ميناء الفُجيرة و14 ميلًا بحريًا عن شواطئ إيران.

- تقول شركة BSM إنها لا تزال في مكانها وليست مُهدّد بالغرق.

سفينة فرونت التير

- تحمل علم جزر المارشال.

- تملكها شركة "فرونت لاين" النرويجية ومقرها برمودا

- تديرها شركة إدارة بحرية دولية مقرها دبي.

- كانت مُحمّلة بالنفط من أبوظبي، وفي طريقها إلى تايوان لحظة الهجوم.

- كان على متنها 23 بحارًا تم إخلائهم جميعا دون إصابات.