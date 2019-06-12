الخرطوم تستدعي السفير البريطاني لديها بسبب تصريحاته على تطورات السودان

القاهرة – مصراوي:

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير البريطاني في الخرطوم، عرفان صديقي، احتجاجًا على تصريحاته بشأن التطورات السياسية في السودان، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وانتقد السفير البريطاني بالخرطوم، عدم وجود إرادة قوية من جميع الجوانب في السودان لإنهاء العنف في البلاد، لافتًا إلى أن مقتل أكثر من 19 شخص مؤخرًا، يجعل جميع صانعي القرار في السودان التفكير مليًا قبل اتخاذ أية قرارات.

طالب صديق، المجلس العسكري الانتقالي السوداني بالإفراج الفوري عن ثلاثة من السياسيين والنشطاء المعتقلين.

جاء ذلك في تغريدة للسفير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "غير مقبول أن يظل ياسر عرمان ومبارك أردول وخميس جلاب قيد الاعتقال في السودان، بلا خبر عن حالتهم. الاثنان الأخيران اعتقلا بعد يوم من اجتماعهما بنائبي. يجب على المجلس العسكري الانتقالي الإفراج فورا عنهم وعن قيادات المعارضة الآخرين".