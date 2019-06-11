حاملة صواريخ تنضم لمجموعة القوات البحرية الروسية في المتوسط

موسكو - (أ ش أ)

انضمت حاملة الصواريخ الصغيرة "فيليكي أوستينج" التابعة لأسطول بحر قزوين، إلى مجموعة السفن البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال مدير قسم المعلومات بأسطول البحر الأسود أليكسي روليف - في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - "من المزمع بحلول نهاية اليوم انضمام حاملة الصواريخ الصغيرة فيليكي أوستيوج إلى أسطول قوات الاتصال الدائم للبحرية في المنطقة البحرية البعيدة والبدء في إنجاز المهام الموكلة إليها".

وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر بدأ طاقم السفينة عبور مضيقي البوسفور والدردنيل في البحر الأسود، موضحًا أن هذه هي الرحلة الثانية لهذه السفينة إلى البحر الأبيض المتوسط ، وقد تمت الرحلة الأولى من يونيو إلى أكتوبر 2018.