العراق ينفي وجود صفقة مع فرنسا بخصوص الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام

بغداد - (د ب أ):

نفى القضاء العراقي اليوم الثلاثاء وجود صفقة بين الحكومتين العراقية و الفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حاملي الجنسية الفرنسية المدانين بقضايا الانتماء إلى تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار ، في بيان صحفي:" لا توجد صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حاملي الجنسية الفرنسية".

وأضاف أن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها الى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات".