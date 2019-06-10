  • عاجل:أول تحرك برلماني بشأن "الإيجارات القديمة"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    وزير الخارجية القطري يعلن مشاركة الدوحة في جهود للوساطة بين إيران وواشنطن

    01:32 م الإثنين 10 يونيو 2019
    وزير الخارجية القطري يعلن مشاركة الدوحة في جهود للوساطة بين إيران وواشنطن

    وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن

    القاهرة- مصراوي:

    قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في لندن، مساء الأحد، إن قطر ودولا أخرى تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد وحث الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط.

    وأوضح وزير الخارجية القطري في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية، أن "ما نحاول القيام به فعليا هو سد الفجوة وإقامة محادثات بين إيران والولايات المتحدة، لأن التصعيد لن يكون مفيدا لأحد في المنطقة".

    ودعا الوزير القطري إيران والولايات المتحدة للاجتماع وإيجاد حل وسط، معربا عن اعتقاده "أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل بين الجانبين".

    كان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أعرب هو الآخر عن جهود لبلاده للوساطة بين إيران والولايات المتحدةن وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طوكيو.

    وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على الشركة الإيرانية القابضة للبتروكيماويات، فيما أرسلت الولايات المتحدة قوات عسكرية إلى منطقة الخليج في أعقاب تعرض ناقلات نفط سعودية وإماراتية لهجمات.

    محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إيران واشنطن قطر

    الخبر التالى:

    مسؤول سعودي: عزوف كبير عن السفر لتركيا وهذه الدولة هي البديل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان