  • عاجل:بالفيديو.. صلاح يكتب التاريخ ويقود ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب لكنها ضاقت ذرعا بـ"التنمر الإيراني"

    10:15 م السبت 01 يونيو 2019
    قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب لكنها ضاقت ذرعا بـ"التنمر الإيراني"

    أنور قرقاش

    أبوظبي (أ ش أ)

    قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد، لكن شدد على أن المنطقة "ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني".

    ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن قرقاش قوله - في تغريدة عبر حسابه في موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إنه مع نهوض الدور المركزي للسعودية يتراجع دور الصغار والمخربين، مضيفا أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار، وهذا تطور إيجابي.

    وكانت القمتان الطارئتان (الخليجية والعربية) اللتان عقدتا - في مكة المكرمة أول أمس - قد رفضتا تدخلات إيران، وطالبتا بتدعيم القدرات لردع طهران.

    وأجمع قادة الدول العربية - في كلماتهم بمكة المكرمة - على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

    هذا المحتوى من

    أنور قرقاش مكة المكرمة تويتر التنمر الإيراني الإمارات

    الخبر التالى:

    رئيس موزمبيق: 1.2 مليار دولار تعهدات دولية لإعمار المناطق المتضررة من الإعصارين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان