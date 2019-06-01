​ظريف: أمريكا طرحت التفاوض مع إيران في ظل عدم وضوح سياستها الخارجية

طهران - (أ ش أ):

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن الأمريكيين طرحوا مسرحية جديدة فيما يخص الحوار والتفاوض مع إيران، في حين أن السياسة الخارجية الأمريكية غير واضحة مع وجود المسئولين الحاليين، وأن العالم لم يفهم إلى الآن ما تريده فيما يخص سياستها الخارجية.

وقال ظريف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، إن العالم يجب أن يدرك أننا ملتزمون بتعهداتنا والقرارات الدولية، مشيرًا إلى أن بلاده تخوض حربا اقتصادية شديدة مع الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر إعلامية اخرى أن ظريف، أكد أن بلاده ليست بحاجة للوساطة للتفاوض مع الولايات المتحدة، موضحا أن الشرط المسبق لأي محادثات مع واشنطن هو إعلانها تنفيذ الصفقة النووية.

تأتي تصريحات ظريف لتتناقض مع ما أبداه خلال زيارته الأسبوع الماضي للعراق .. حين أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم أن بلاده ستلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة.