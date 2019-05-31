روحاني: صفقة القرن مصيرها الفشل

طهران- (د ب أ):

قال الرئيس الايراني حسن روحاني أن صفقة القرن ستتحول الى هزيمة القرن وستفشل بكل تأكيد.

جاءت تصريحات روحاني خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي التي انطلقت في طهران وباقي المدن الإيرانية صباح اليوم الجمعة، والتي تقام سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك،بحسب وكالة أنباء فارس .

وأضاف " مؤامرة الاستكبار و المعتدين على القدس الشريف وفلسطين لن تحقق أية نتائج، وأن النصر النهائي دون شك سيكون حليف فلسطين التي ستبقى أرضا آمنة للمسلمين والمسيحيين واليهود".

وأطلق المشاركون في المسيرات التي انطلقت في أنحاء البلاد شعارات التنديد بـ"الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي" منها "الموت لاميركا" و"الموت لاسرائيل" و"الموت لآل سعود" خونة القضية الفلسطينية والقدس، حسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

يذكر أن مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في إيران عام 1979 إلى إقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني وتنديدا بـ"جرائم كيان الاحتلال الصهيوني" ضد الشعب الفلسطيني .