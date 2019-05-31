الرئيس التونسي: استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات يهدد أمن المنطقة

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إن القمة العربية الطارئة المنعقدة حاليًا تعكس اهتمام السعودية بمصالح العرب.

وتابع الرئيس التونسي، في الكلمة الافتتاحية للقمة العربية الطارئة، أن التطورات الراهنة تتطلب تنسيقا مشتركا بين الدول العربية، مضيفًا أنه من غير المقبول أن تنجر المنطقة إلى فصول جديدة من التوتر.

وأشار السبسي، إلى أنه لا يمكن تبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مجددًا إدانة تونس لاستهداف مدن السعودية بالصواريخ الباليستية.

وأوضح الرئيس التونسي، أن استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات يهدد أمن المنطقة والتجارة العالمية، مشيرًا إلى ضرورة التمسك بقيم التآزر ومواصلة جهودنا لمواجهة التحديات.

ودعا الرئيس التونسي، لتظافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.