وئام وهاب: "صفقة القرن" ستطال لبنان

القاهرة - (مصراوي):

قال رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني، وئام وهاب، في تصريح لقناة "روسيا اليوم"، إن "صفقة القرن" ستطال لبنان وبيروت ستقدم تنازلات.

وأضاف وئام وهاب، خلال لقائه الذي عُرض اليوم الخميس، أن لبنان يعيش على وقع المشكلة الإيرانية الأمريكية.

وصرح رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني بأن التسوية في لبنان نتيجة اتفاق أمريكي إيراني كما في العراق.

وأشار وهاب إلى أن موازنة الحكومة اللبنانية لن تنقذ الوضع في البلاد.