مودي يتعهد بالمحافظة على سيادة الهند وسلامة أراضيها

نيودلهي - (د ب أ):

أدي ناريندرا مودي اليمين الدستورية اليوم الخميس رئيسا للوزراء في الهند لولاية ثانية بعد أن حقق حزبه "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي فوزا ساحقا في الانتخابات العامة.

وحضر مراسم أداء اليمين الدستورية بالمكتب الرئاسي في العاصمة نيودلهى أمام أكثر من ستة آلاف ضيف، رئيس البلاد رام ناث روفيند.

وقال مودي:"سوف أحافظ على سيادة الهند وسلامة أراضيها".

وبدأ مودي يومه بزيارات لإحياء ذكرى المهاتما غاندي، مؤسس حركة الاستقلال الهندية، ورئيس الوزراء وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا السابق، آتال بيهاري فاجبايي.

كما زار النصب التذكاري للحرب الوطنية بالقرب من بوابة الهند.

وفاز حزب مودي بـ 303 مقاعد في لوك سابها (مجلس النواب) في البرلمان، مقابل 282 مقعدا حصل عليها في انتخابات عام 2014 .